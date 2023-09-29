وكيل الشباب بأسيوط يترأس لجنة اختيار القيادات بالمديرية

في ضوء اهتمامات دكتور علاء جاد وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط بضخ دماء جديدة من الشباب بديوان عام المديرية.

شكلت لجنة برئاسة وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط، وعضوية عادل فؤاد وكيل المديرية للشباب بأسيوطواحمد السويفي وكيل المديرية للرياضة بأسيوط ومرام مدير الموارد البشرية بمديرية الشباب بأسيوط وماهر مدير الشئون المالية بمديرية الشباب بأسيوط، وذلك لإجراء المقابلات الشخصية لعدد من العاملين بمديرية الشباب والرياضة باسيوط لضخ قيادات شبابية بالمديرية.

وصرح وكيل وزاره الشباب والرياضه بأسيوط أن اختيار القيادات الشبابية هي عملية هامة تهدف إلى تعيين الأفراد الأكفاء والمؤهلين لتولي مناصب قيادية ويتم اختيار هذه القيادات بناءً على عدة عوامل ومعايير، ومنها الكفاءة والمؤهلات: يتم التحقق من مهارات وقدرات المرشحين المحتملين ومدى تأهلهم لشغل المناصب القيادية. قد تشمل هذه المؤهلات الخبرة العملية في مجال الشباب والرياضة، والمعرفة الفنية والتقنية، والقدرة على التخطيط والتنظيم، والمهارات الإدارية والقيادية والنزاهة والأخلاق: يجب أن يتسم المرشحون بسمعة طيبة وسلوك مهني وأخلاقي ممتاز.

يجب أن يكونوا قادرين على العمل بنزاهة وشفافية، وأن يكونوا قدوة جيدة للشباب والرياضيين والرؤية والابتكار:

ويتم اختيار القادة الذين يتمتعون برؤية استراتيجية وقدرة على التفكير الابتكاري.

و يجب أن يكونوا قادرين على تحديد أهداف واضحة وتطوير خطط وبرامج تعزز قطاع الشباب والرياضة وتسهم في تطويره.

والتواصل والقدرة على العمل الجماعي: يجب أن يكون المرشحون قادرين على التواصل بفاعلية مع الآخرين وبناء علاقات قوية. يجب أن يكونوا قادرين على العمل ضمن فرق متنوعة وتحفيز الآخرين لتحقيق النجاح المشترك والخبرة السابقة يعتبر الخبرة السابقة في مجال الشباب والرياضة عاملاً مهمًا. يمكن أن تساعد الخبرة السابقة في فهم تحديات واحتياجات القطاع واتخاذ القرارات المناسبة.

وكيل وزاره الشباب والرياضه باسيوط يترأس لجنه اختيار القيادات بالمديرية