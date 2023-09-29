برنامج المهارات الحياتية من أجل النجاح يختتم أعماله بأسيوط

اختتمت مديرية الشباب والرياضة بأسيوط " إدارة الطلائع " تدريب مبادرة ريحانه بمركز شباب ناصر بالتعاون بين الوزارة وهيئة إنقاذ الطفولة، بمشاركة 20 فتاة من المرحلة السنيه من 16 الي 24 سنه في اطار البرنامج القيادى لتمكين وزيادة وعى الفتيات تحت شعار " ريحانه " تحت رعايه السيدة الفاضلة قرينة رئيس الجمهورية " إنتصار السيسى "

وافادت الميسرات نوران محمد و شاهيناز مصطفى عن ما تم انجازه والتي تتضمن خمس جلسات حيث اختتمت الميسرات اليوم الخامس بتنفيذ الجلسه الاخيرة وهي مهارات التفكير العليا بالإضافةإلي مجموعة انشطة مع الفتيات وهي " نشاط التخطيط وخطوات التخطيط الجيد والاهداف الذكيه والمتاهات ومربع التنفيذ ونقاط القوة و الضعف "

وانتهت الجلسات علي ذلك بشرح الجدارات الخمس وهي الذات الايجابي وإدارة الذات والمهارات الاجتماعية ومهارات التواصل ومهارات التفكير العليا

يهدف البرنامج صقل مهارات الفتيات بالشكل الذى يمكنهن من التعبير عن أنفسهن وتفعيل دورهن بالمجتمع، والتعرف على أمثل الآليات لمواجهة أي صعوبات قد تواجههن.

يأتي ذلك في إطار إهتمام وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي ، بتكثيف البرامج والمشروعات المخصصة للفتيات ، بهدف تنمية وصقل مهاراتهن، وتشجيعهن على المشاركة المجتمعية.

تم تنفيذ التدريب تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات علاء جاد وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط،ومتابعة عادل فؤاد وكيل المديرية للشباب.

برنامج المهارات الحياتية من أجل النجاح يختتم اعماله بمركز شباب ناصر باسيوط

برنامج المهارات الحياتية من أجل النجاح يختتم اعماله بمركز شباب ناصر باسيوط