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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تكريم أحمد مرعي مدرب سلة الزمالك من رئيس الاتحاد القطري

تكريم أحمد مرعي مدرب
تكريم أحمد مرعي مدرب سلة الزمالك

قرر السيد محمد المغيصيب رئيس الاتحاد القطري لكرة السلة، تكريم الكابتن أحمد مرعي المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك على هامش مشاركة الفريق  الأبيض في بطولة الدوحة الدولية المقامة حاليا وتستمر منافساتها حتى 30 سبتمبر الجاري.

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جاء  تكريم رئيس الاتحاد القطري للمدير الفني نظرا للمسيرة الطويلة من العطاء والانجازات التي حققها الكابتن أحمد مرعي خلال مشواره التدريبي.

وكان نادي الزمالك تأهل إلى الدور نصف النهائي لبطولة الدوحة الدولية 
بعدما احتل الفريق المركز الأول في المجموعة الثانية بعد الفوز علي كل من الأهلي الليبي وميرالكو بواتس الفلبيني والعربي الكويتي.

وتقام البطولة بمشاركة 8 فرق وهم الزمالك المصري- الحكمه البناني- بيروت البناني-الفتح المغربي-ميرالكو بواتس الفلبيني- دجله العراق-العربي الكويتي-الاهلي الليبي .

ويتكون الجهاز الفني للفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك من أحمد مرعى مديرا فنيا، ومعه ياسر عبد الوهاب، وسمير جودة مدربين، و مصطفى صدقي ووائل العايدى إداريين.

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