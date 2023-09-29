التعاون يفوز على الحزم في الدوري السعودي

حقق التعاون الفوز على نظيره التعاون بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري "روشن" السعودي لهذا الموسم 2023/2024.



أفتتح موسى باور التسجيل للتعاون في الدقيقة 59، بينما تعادل اللاعب توزي للحزم في الدقيقة 72 من ركلة جزاء.

فيما عاد التعاون للتقدم من جديد في الدقيقة 86 عن طريق عبد الفتاح آدم، وضاعف النتيجة للتعاون اللاعب روقي بتسجيله الدف الثالث في الدقيقة 14 من الوقت بدل الضائع.

ويقدم التعاون مستويات كبيرة خلال الموسم الحالي، حيث يحل في وصافة ترتيب الدوري السعودي برصيد 19 نقطة، بينما يحتل الحزم مركزًا متأخرًا في ترتيب المسابقة حيث يأتي في المركز الثامن عشر برصيد 3 نقاط.

يتصدر اتحاد جدة ترتيب المسابقة بنفس رصيد التعاون، لكن الأهداف المسجلة تصب في مصلحة العميد، بعدما تعادل مع الفيحاء بدون أهداف الليلة.