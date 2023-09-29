متطوعو شباب يدير شباب بأسيوط يشاركون مبادرة "خمسة في يوم"

نظم متطوعو وزارة الشباب والرياضة شباب يدير شباب بمحافظة أسيوط امس مبادرة “ five in on ” “ خمسة في يوم ” من داخل حرم جامعة أسيوط ، وبمشاركة 150 متطوع من فريق شباب يدير شباب بالمحافظة ،التى اطلقتها وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية الاستاذ الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة .

حيث اطلق دكتور أشرف صبحى شارة البدء عبر الڤيديو كونفرانس، ثم انطلقت فعاليات المبادرة فى وقت واحد فى كل محافظات مصر

تضمنت المبادرة مناقشة عدة موضوعات للشباب منها " الانتماء ومشروعات الوزارة والتسويق والتطوع وعرض خطة الثلاث أشهر القادمة "

ومن جانبه أكد دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن إطلاق فاعلية “ Five in One ” “ خمسة في يوم ” يعكس التزام الوزارة بتعزيز دور الشباب في مصر باعتبارهم القوة الدافعة والمحركة للتنمية في المجتمع، ومن خلال هذه الفاعلية تسعى الوزارة لتمكين الشباب وتوفير الفرص التي يحتاجونها للتطوير الشخصي والمجتمعي."

واضاف أن مشروع شباب يدير شباب التطوعي من أهم المبادرات التي قامت الوزارة بتنفيذها ،والذى يهدف إلى بناء قدرات الشباب وتمكينهم من المشاركة الفعالة في الحياة العامة وتعزيز التواصل بينهم في شتي المحافظات."

وأوضح دكتور علاء جاد وكيل الوزارة أن فاعلية “ Five in One ” “ خمسة في يوم ” فرصة مهمة للشباب للتعبير عن آرائهم وتطلعاتهم، والمساهمة في صنع القرار ووضع السياسات التي تلبي احتياجاتهم. مؤكداً على أهتمام وزارة الشباب والرياضة لصوت الشباب والعمل من أجل ضمان مشاركتهم الفعالة في جميع المجالات، بما في ذلك الشباب والرياضة."

وأضاف أن الوزارة تسعى الى تعزيز روح الانتماء والتفاعل بين الشباب من خلال توسيع نطاق المشاركة الشبابية وتعزيز ثقافة العمل التطوعي، حيث يمثل للشباب جزءًا فاعلاً في تنفيذ كافة مشروعات الوزارة وأنشطتها ومبادراتها

يذكر أن مشروع متطوعي وزارة الشباب والرياضة شباب يدير شباب هو أحد المشاريع التطوعية التى أطلقها معالى الوزير الدكتور أشرف صبحي خلال عام 2018، بهدف توسيع قاعدة المشاركة الشبابية وتدريب وتأهيل الشباب، والترويج لأنشطة الوزارة، بالإضافة لنشر ثقافة الرياضة أسلوب حياة.

يأتى ذلك تحت رعاية دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، وتوجيهات السيد الدكتور علاء جاد وكيل الوزارة ، ومتابعة عادل فؤاد وكيل المديرية للشباب وحضور عاطف محمد معاون وكيل الوزارة .

متطوعى شباب يدير شباب بمحافظة أسيوط يشاركون مبادرة خمسة في يوم