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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

مدفون فى أرض زراعية.. العثور على جثمان مجهول فى الشرقية

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

عثر أهالي قرية الحلوات مركز الإبراهيمية محافظة الشرقية، اليوم الجمعة، على جثمان «مجهول الهوية» داخل أرض زراعية بالقرية، ونقل الجثمان لثلاجة الموتى بمشرحة مستشفي الإبراهيمية المركزى.

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بالعثورعلى جثة داخل أرض زراعية بقرية الحلوات التابعة لمركز الإبراهيمية.

 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع البلاغ، وبالفحص تبين أن الجثة «مجهولة الهوية»، وأشارت التحريات الأولية إلى وجود شبهة جنائية بالواقعة، وجرى نقل الجثة بسيارة إسعاف تابعة لمرفق الشرقية، إلى مستشفى الإبراهيمية المركزي.

تم إيداع الجثة مشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بالواقعة، وتكثف المباحث الجنائية بمديرية أمن الشرقية، بإِشراف مدير المباحث جهودها لكشف غموض الواقعة.

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