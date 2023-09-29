ضربته أمام الناس.. التحقيق فى بلاغ سعد الصغير ضد زوجته

تباشر نيابة الهرم التحقيق في بلاغ المطرب الشعبي سعد الصغير ضد طليقته، متهما إياها بالتعدي عليه بالضرب المبرح داخل فندق شهير بالهرم.

وكانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغا اليوم الجمعة من المطرب سعد الصغير، لتضرره من طليقته الراقصة برلنتي، مؤكدا أنها تعدت عليه بالضرب بآلة حادة أمام الناس، ووسط أحد الفنادق الشهيرة بمنطقة الهرم، ما تسبب له في إصابات بالرأس.



وفي وقت سابق، اتهمت هدير محمد- 34 سنة- ممثلة زوجها سعد محمود حنفي الشهير بـ سعد الصغير- مطرب شعبي- في بلاغ رسمي بتصويرها عن طريق تركيب كاميرات مراقبة داخل مسكن الزوجية والسيارة الخاصة بها، دون علمها، وطلبت إثبات الحالة في محضر رسمي، وتم تحرير المحضر، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقي المقدم أحمد عصام رئيس مباحث الهرم بلاغا من الممثلة «هدير» التي حضرت إلى القسم وطلبت إثبات الحالة، حيث أكدت أنها تقيم بمنطقة حدائق الأهرام، وأنها اكتشفت أن زوجها «سعد الصغير» قام بتركيب كاميرات مراقبة في مسكن الزوجية والسيارة الخاصة بها، وذلك دون علمها، وعلي الفور تم إخطار العميد على عبدالرحمن رئيس قطاع الغرب، وتم إحالة المحضر إلى النيابة التي تولت التحقيق.