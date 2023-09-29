وكيل رياضة أسيوط يلتقي بفريق "شباب يدير شباب"

التقى دكتور علاء جاد، وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط، بأعضاء فريق شباب يدير شباب بمحافظة أسيوط وبحضور عاطف محمد معاون وكيل الوزارة.

بدأ اللقاء بترحيب وكيل الوزارة بالحضور ودعمه الكامل للفريق من خلال الأنشطة والفعاليات التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة ومديرية الشباب والرياضة بأسيوط.

جاء هذا اللقاء لمناقشة الأستعداد والتحضير لفاعلية fife in one المقرر تنفيذها بجامعه أسيوط بالتعاون مع مكتب شباب يدير شباب بالوزارة والتى من المقرر افتتاحها من قبل معالي الأستاذ الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة أون لاين عبرالفيديو كونفرانس بمشاركة مختلف محافظات الجمهورية.

تتضمن الفاعلية تنفيذ الكثير من التدريبات التى تناقش عددا من الموضوعات منها "الانتماء والتطوع والتسويق والسلوكيات الصحيحة وأنشطة وزارة الشباب والرياضة" وبمشاركة ما يقرب من 150 شابا وفتاة من فريق متطوعي شباب يدير شباب.

من جانبه أكد دكتور علاء جاد على اهتمام الوزارة والدولة بالشباب والتوجه والاهتمام المستمر بمشاركتهم في مختلف المشروعات التنموية والشبابية والحرص على لقاء الشباب من مختلف الكيانات والحوار معهم بصفة مستمرة، كما أكد أهمية التعاون المستمر مع أي أفكار شبابية أو أي مبادرات تنموية ومجتمعية وثقافية تسهم في تنشيط العمل الشبابي بالمحافظة، وضرورة توسيع قاعدة المشاركة الشبابية للفريق لتشمل جميع المبادرات التى تنفذ داخل المجتمع.

يأتي ذلك ضمن سلسلة اللقاءات الشبابية التي يعقدها وكيل الوزارة مع مختلف الطوائف والكيانات الشبابية بالمحافظة بما يسهم في تطوير المشروعات والبرامج والأنشطة الشبابية التي يتم تنفيذها من خلال الوزارة والمحافظة.

وفي نهاية اللقاء قام فريق شباب يدير شباب بتقديم الشكر لوكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط لدعمه ومساندته لعمل الفريق.

وكيل وزارة شباب أسيوط يلتقي بفريق شباب يدير شباب ضمن لقاءاته بالشباب

وكيل وزارة شباب أسيوط يلتقي بفريق شباب يدير شباب ضمن لقاءاته بالشباب