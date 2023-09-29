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الجمعة 29 سبتمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

حريق هائل بمخزن شركة كبرى فى الغربية

حريق هائل بمخزن
حريق هائل بمخزن

اندلع حريق هائل مساء اليوم بمخزن شيبسي بقرية الهياتم بمحافظة الغربية إثر حدوث ماس كهربائي وتم الدفع بـ 7 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق وإخماد النيران قبل امتدادها إلي المنطقة المحيطة بمحل الواقعة.


تعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة المحلة يفيد  بورود بلاغا يفيد بإندلاع حريق هائل في مخزن شيبسي علي طريق طنطا -المحلة في نطاق قرية الهياتم بدائرة مركز المحلة

و انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية وقوات من الشرطة وقوات الحماية المدنية وتم الدفع بـ 7 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق وإخماد النيران ومنع امتداد النيران إلي محل الحريق والتأكد من عدم وجود أي شبهة جنائية والوقوف على أسباب وظروف وملابسات الحريق وجاري اخماد الحريق وتقدير الخسائر والتلفيات والتأكد من عدم وجود مصابين.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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