وزارة الصحة تحذر من زيادة الوزن.. "قلل وزنك لتحمي قلبك"

حذرت وزارة الصحة والسكان، بالتزامن مع اليوم العالمي للقلب، من زيادة الوزن والسمنة، مشددة على أن السمنة وزيادة الدهون بالجسم تؤدي إلى حدوث نوبات قلبية وقصور في القلب، موجهة رسالة للمواطنين، :"قلل وزنك لتحمي قلبك".

وزارة الصحة والسكان تحذر من زيادة الوزن

ونشرت وزارة الصحة، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، رسائل تحذيرية من السمنة لما به الاقتراب من خطر الإصابة بالقلب، وكتبت: “انتبه جيدًا لما تتناوله من أطعمة حتى لا تصاب بالسمنة والأمراض القلبية”.

يوافق اليوم الجمعة 29 سبتمبر، اليوم العالمي للقلب، وهو الحدث السنوي الذي أطلقته منظمة الصحة العالمية للتذكير بأمراض القلب وطرق حماية القلب ليكون سليم وصحي.

أمراض القلب الوعائية

ونشرت وزارة الصحة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عدد من الإرشادات والنصائح الهامة للحفاظ على القلب بشكل سليم.

وكتبت وزارة الصحة، "5 إرشادات تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب الوعائية":

ــ الامتناع عن تعاطي التبغ أو التدخين

ــ تجنب الأطعمة التي تحتوي على كميات كبيرة من الملح

ــ اتباع نظام غذائي صحي (غني بالخضروات والفاكهة)

ــ ممارسة الرياضة بانتظام

ــ تجنب الكحول