4 أطعمة خطيرة تؤدي إلى سرعة زيادة الوزن

في حين أن بعض الأطعمة تعمل على تسريع عملية التمثيل الغذائي لديك وتساعدك على إنقاص الوزن، إلا أن هناك أيضًا أطعمة لها تأثير معاكس، حدد خبراء التغذية من فرنسا 4 أطعمة تزيد وزننا.

أطعمة تزيد من زيادة الوزن

دقيق القمح

على الرغم من أن طعم المعكرونة البيضاء والخبز أفضل بكثير من نظيراتها من الحبوب الكاملة، إلا أنه لا يزال ينبغي تجنب هذه الأطعمة لا يحتوي دقيق القمح على أي ألياف تقريبًا، ولا يستخدم جسمنا أي طاقة لتكسيرها، مما يقلل من معدل الأيض.

الزبدة

الأحماض الدهنية المشبعة أوميغا 6 الموجودة في الزبدة تزيد من مقاومة الأنسولين وهذا يجعل جسمنا يحول الكثير من الكربوهيدرات إلى دهون لذا فكر مرتين قبل دهن الزبدة على خبزك.

المشروبات الكربونية

الشراب السكري الموجود في المشروبات الغازية يبطئ عملية التمثيل الغذائي لديك بشكل كبير، شراب فركتوز الذرة له تأثير أكثر صدمة على عمليات التمثيل الغذائي في الجسم.

حلويات

تسبب الحلويات قفزة حادة في نسبة السكر في الدم ويمتصها الجسم بسرعة كما أنه يبطئ معدل الأيض الخاص بك، يمكن لأولئك الذين يحبون الحلويات تناول الشوكولاتة الداكنة لإرضاء رغبتهم في تناول الحلويات دون التأثير على مستويات السكر في الدم.