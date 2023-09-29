"100 مليون صحة" تواصل أعمالها بمديرية الشباب والرياضة بأسيوط

استقبلت مديرية الشباب والرياضة بأسيوط حملة 100 مليون صحة للكشف على العاملين فى إطار المبادرة الرئاسية التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين فى مختلف التخصصات من أجل الوصول مجتمع صحى وسليم خالى من الأمراض

يأتى ذلك تحت رعاية دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات دكتور علاء جاد وكيل الوزارة، ومتابعة عادل فؤاد وكيل المديرية للشباب

وقامت الحملة بعمل تحاليل السكر وقياس الضغط وعمل وظائف الكلى للعاملين بديوان عام المديرية ومن جانبه أشاد دكتور علاء جاد وكيل الوزارة بالمبادرة مثمنا على مجهودات وزارة الصحة وجميع القائمين على المبادرة، كما وجه بفتح جميع الهيئات الشبابية لأستقبال الحملة وجميع المواطنين الوافدين للكشف ، وضرورة التعاون مع كافة الجهات المعنية بالحملة من أجل ضمان تحقيق أهدافها، ومن اهمهاالكشف المبكر عن الأمراض المختلفة ،والوصول الى مجتمع خالى من الأمراض و تستمر جميع مراكز شباب أسيوط فى أستقبال حملة 100 مليون صحة طوال فترة الحمله داخل محافظة أسيوط

يأتى ذلك فى إطار الدور الذى تقوم به مراكز الشباب كمراكز خدمة مجتمعية تقدم الخدمات للمواطنين فى مختلف المجالات

حملة 100 مليون صحه تواصل اعمالها بديوان عام مديرية الشباب والرياضة بأسيوط

حملة 100 مليون صحه تواصل اعمالها بديوان عام مديرية الشباب والرياضة بأسيوط

حملة 100 مليون صحه تواصل اعمالها بديوان عام مديرية الشباب والرياضة بأسيوط