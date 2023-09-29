مدارس الوادي الجديد جاهزة لاستقبال العام الدراسى

أعلن المهندس سيد عبدالعزيز، وكيل التعليم بالوادي الجديد، قبل ساعات من بدء العام الدراسي الجديد، عن استعدادات مدارس الوادي الجديد لاستقبال الطلاب في المراحل التعليمية المختلفة. وتهدف هذه الاستعدادات إلى توفير بيئة تعليمية آمنة ومريحة للطلاب، وتمكينهم من الحصول على تجربة تعليمية مثمرة وممتعة وذلك في اطار توجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والتعليمات الصادرة من اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد وباشراف حنان مجدى نائب المحافظ.

من بين الخطوات التي تم اتخاذها لتجهيز المدارس هو تجديد البنية التحتية والتصليحات اللازمة للمباني المدرسية. تم التأكيد على أهمية ترميم الفصول الدراسية وتجهيزها بالأثاث والمعدات اللازمة، وذلك لتوفير بيئة تعليمية ملائمة للطلاب.

بالإضافة إلى ذلك، تم تدريب المعلمين والمعلمات على أحدث أساليب التدريس واستخدام التقنيات التعليمية الحديثة. تم تقديم الدعم التدريبي لهم لتطوير مهاراتهم التعليمية والتفاعلية، حتى يتمكنوا من تقديم تعليم عالي الجودة وتلبية احتياجات ومتطلبات الطلاب.

إضافة إلى ذلك، تم توفير مستلزمات النظافة والصحة اللازمة في المدارس، مثل توفير المياه النقية ومرافق النظافة الملائمة. وتم أيضًا تطبيق إجراءات السلامة والتباعد الاجتماعي، بما في ذلك وضع اللافتات التوعوية وتوفير مواد التعقيم اللازمة، من أجل ضمان سلامة الطلاب والموظفين في المدارس.

بالإضافة إلى ذلك، تم تنظيم برامج استقبال وترحيب للطلاب الجدد وأولياء أمورهم. تم توفير المساعدة والدعم لهم في عملية التسجيل وتوجيهات الصفوف والبرامج الدراسية، بهدف أن يشعروا بالارتياح والاطمئنان.

وقد تم التأكيد على أهمية الاستعداد الجيد للعام الدراسي الجديد، وتوفير بيئة تعليمية تحفيزية ومؤاتية للنمو والتطور الأكاديمي والشخصي للطلاب. ومن المتوقع أن تكون هذه الاستعدادات الجيدة نقلة نوعية في تحسين جودة التعليم في مدارس الوادي الجديد.

وكيل التعليم بالوادي الجديد يعلن استعداد جميع المدارس لاستقبال الطلاب بمراحلها المختلفة

وكيل التعليم بالوادي الجديد يعلن استعداد جميع المدارس لاستقبال الطلاب بمراحلها المختلفة

وكيل التعليم بالوادي الجديد يعلن استعداد جميع المدارس لاستقبال الطلاب بمراحلها المختلفة

وكيل التعليم بالوادي الجديد يعلن استعداد جميع المدارس لاستقبال الطلاب بمراحلها المختلفة

وكيل التعليم بالوادي الجديد يعلن استعداد جميع المدارس لاستقبال الطلاب بمراحلها المختلفة

وكيل التعليم بالوادي الجديد يعلن استعداد جميع المدارس لاستقبال الطلاب بمراحلها المختلفة

وكيل التعليم بالوادي الجديد يعلن استعداد جميع المدارس لاستقبال الطلاب بمراحلها المختلفة

وكيل التعليم بالوادي الجديد يعلن استعداد جميع المدارس لاستقبال الطلاب بمراحلها المختلفة