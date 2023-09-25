وزير المالية: جائحة كورونا حدت من قدرات العالم في مواجهة تغيرات المناخ

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن انطلاق اجتماعات البنك الآسيوي السنوية في شرم الشيخ، تأكيد على دور مصر الريادي على الساحتين الدولية والإقليمية.

وأضاف وزير المالية، خلال اجتماعات البنك الآسيوي السنوية، اليوم الإثنين، أن مصر تلعب دورا محوريا في تعميق التعاون الدولي بين دول المنطقة وعبر القارات، في وقت من المهم أن يتعاون العالم أجمع.

وأكد دعم مصر لمختلف محاور التنمية الشاملة والمستدامة التي تعود بالخير والرخاء على جميع شعوب العالم.

تداعيات جائحة كورونا

وأوضح أن اجتماعات البنك الآسيوي تأتي في ظل تحديات كبيرة ومختلفة يمر بها العالم بسبب استمرار تداعيات جائحة كورونا التي قطعت الاجتماعات منذ 2019، بالإضافة إلى استمرار تأثيرها على كل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.

وذكر وزير المالية، أن جائحة كورونا أدت إلى الحد من قدرات الدول الناشئة على مواجهة التغير المناخي وآثاره السلبية، الذي شهده العالم، وكان آخرها زلزال المغرب وفيضانات ليبيا.