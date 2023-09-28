باحثون يعثرون على جسيمات داخل السحب تسبب تغير المناخ

في دراسة نشرتها مجلة "إنفايرونمنتل كيمستري ليترز"، أكد باحثون في اليابان أنهم عثروا على جسيمات بلاستيكية دقيقة في السحب المحيطة بقمتي جبل فوجي وأوياما.

ورصد الباحثون باستخدام تقنيات التصوير المتقدمة، 9 أنواع مختلفة من البوليمرات وواحداً من المطاط في المواد البلاستيكية الدقيقة الموجودة في الجوّ والتي يتراوح حجمها ما بين 7.1 و94.6 ميكرومتر.

وقال المعدّ الرئيسي للدراسة هيروشي أوكوشي في بيان الأربعاء: "إذا لم نتعامل بشكل استباقي مع مشكلة تلوث الهواء البلاستيكي، فإن التغيرات في المناخ والمخاطر البيئية يمكن أن تصبح حقيقة واقعة، ما يتسبب في أضرار بيئية خطيرة وغير قابلة للإصلاح في المستقبل".

جزيئات تتسبب في تغير المناخ

وأوضح هيروشي أوكوشي أن المواد البلاستيكية الدقيقة تتحلل وتطلق كميات من الغازات المسببة لمفعول الدفيئة وتساهم في التغير المناخي عندما تصل إلى الجزء العلوي من الغلاف الجوي وتتعرض للأشعة فوق البنفسجية المتأتية من الشمس.

وتُعرف المواد البلاستيكية الدقيقة بأنها جزيئات دون 5 ملليمترات، وهي موجودة في جميع أنحاء العالم، من القطب الشمالي إلى جبال الأنديز.

وتأتي هذه المواد من مصادر متنوعة، بما في ذلك النفايات الصناعية والمنسوجات وإطارات السيارات ومنتجات العناية الشخصية، يمكن أن تنتقل هذه الجسيمات إلى السحب عن طريق الرياح أو المطر أو الثلج.

ويعتقد الباحثون أن المواد البلاستيكية الدقيقة في السحب يمكن أن تؤثر في تكوين السحب وعملها، مما قد يؤدي إلى تغييرات في المناخ.

تؤثر في ضوء الشمس

وأوضح هيروشي أوكوشي أن المواد البلاستيكية الدقيقة يمكن أن تزيد من كمية السحب أو تقللها، مما قد يؤثر في كمية ضوء الشمس التي تصل إلى الأرض.

كما يمكن أن تؤثر هذه الجسيمات على قدرة السحب على الاحتفاظ بالمطر والثلوج، مما قد يؤدي إلى تغيرات في أنماط الطقس.

وخلص الباحثون إلى أن المزيد من البحث ضروري لفهم التأثير الكامل للمواد البلاستيكية الدقيقة في السحب على المناخ.

وشددوا على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية للحد من تلوث الهواء البلاستيكي.

وتشمل هذه الإجراءات تحسين معالجة النفايات وإعادة التدوير وتقليل استخدام المنتجات البلاستيكية القابلة للتخلص منها.