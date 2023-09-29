ضمن مبادرة صيف شبابنا.. ورشة عمل لصناعة المنظفات والعطور بساحل سليم

نظم مركز شباب ساحل سليم فاعليات الورشة الحرفية لتعلم صناعة المنظفات والعطور،ضمن مبادرة “حرفتك .. مهنتك ”" لـ11 فتاة من عضوات نادى الفتاة بالمركز

تهدف الورشة إلى تعليم الفتيات كيفية صناعة المنظفات والعطور وتسويقها لتشجيع الفتاة على العمل الحر.قام بالتدريب أ/هيام عيد أبراهيم معلم التربيه الفنية

يأتى ذلك فى اطار دعم الوزارة “ الادارة المركزية لتنمية الشباب ” لأندية الفتاة من أجل دعم المرأة والعمل علي التمكين الإقتصادي لها، حيث تقوم بإعداد العديد من البرامج والفعاليات المتنوعة داخل مراكز الشباب

كما توفر الورش التدريبية لتعزيز قدرات الفتيات ومهاراتهم لإقتحام سوق العمل الحر وتمكينهم إقتصاديا وتشجيعهم على المشروعات الصغيرة ،كما تنظم العديد من المعارض داخل مراكز الشباب لعرض منتجات أندية الفتاة

إنطلاقا من أن توسيع الفرص الإقتصادية أمام المرأة أمرًا مهما لأنه عامل حاسم في تمكين المرأة،والأهم من مصطلح التمكين هو “ تعزيز دور المرأة ”، وذلك عن طريق إعطائها جميع الحقوق لجعلها منتجة في المجتمع سواء كانت عاملة أو ربة منزل لديها مشروعها الخاص في البيت.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وتوجيهات الدكتور علاء جاد وكيل الوزارة ، ومتابعة عادل فؤاد وكيل المديرية للشباب

ساحل سليم ينظم ورشة عمل صناعة المنظفات والعطور ضمن مبادرة صيف شبابنا

ساحل سليم ينظم ورشة عمل صناعة المنظفات والعطور ضمن مبادرة صيف شبابنا