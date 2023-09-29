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الجمعة 29 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

اليوم العالمي للقلب.. وزارة الصحة تنشر نصائح مهمة

القلب
القلب

يوافق اليوم الجمعة 29 سبتمبر، اليوم العالمي للقلب، وهو الحدث السنوي الذي أطلقته منظمة الصحة العالمية للتذكير بأمراض القلب وطرق حماية القلب ليكون سليم وصحي. 

أمراض القلب الوعائية

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في اليوم العالمي.. أبرز أسباب الإصابة بأمراض القلب

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في اليوم العالمي.. طبيب يكشف عن نصائح مهمة للحفاظ على القلب

 

ونشرت وزارة الصحة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عدد من الإرشادات والنصائح الهامة للحفاظ على القلب بشكل سليم.

وكتبت وزارة الصحة، "5 إرشادات تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب الوعائية":

ــ الامتناع عن تعاطي التبغ أو التدخين

ــ تجنب الأطعمة التي تحتوي على كميات كبيرة من الملح

ــ اتباع نظام غذائي صحي (غني بالخضروات والفاكهة)

ــ ممارسة الرياضة بانتظام

ــ تجنب الكحول

 

وفي اليوم العالمي للقلب، نكشف لكم أمراض القلب:

  • اعتلال عضلة القلب
  • عدم انتظام ضربات القلب
  • العيوب الخلقية بالقلب
  • الأمراض الناجمة عن التهابات أغشية القلب
  • أمراض صمامات القلب.

وتعد كافة هذه الأمراض هي أمراض خطرة تهدد حياة الفرد ويمكن أن تؤدي إلى الوفاة، وهناك الكثير من الحالات التي تعاني من بعد هذه الأمراض والتي تكون خطيرة جدًا.

 

وهناك العديد من عوامل الخطر المرتبطة بأمراض القلب وهي:

- الأنظمة الغذائية غير الصحية.

- قلة النشاط البدني.

- التعرض للنيكوتين.

 - سوء صحة النوم.

- زيادة الوزن .

- ارتفاع نسبة الدهون في الدم (الكوليسترول).

 - جلوكوز الدم .

- ارتفاع ضغط الدم.

 - انقطاع الطمث المبكر.

- ارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع نسبة السكر في الدم أثناء الحمل.

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