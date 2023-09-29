عاجل
سعد الدين إبراهيم.. عرّاب التمويلات الخارجية رحيل نجم Harry potter .. وداع مؤثر لـ مايكل جامبون على طريقة أفلام الفانتازيا رئيس وزراء اليونان وماكرون يبحثان آخر التطورات في أوكرانيا
الجمعة 29 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

في اليوم العالمي.. أبرز أسباب الإصابة بأمراض القلب

القلب
القلب

يحل اليوم 29 سبتمبر 2023، اليوم العالمي للقلب، والذي يتم الاحتفاء به في هذا اليوم من كل، حيث إن هناك العديد من المؤسسات وأطباء القلب يقدمون عدد من الإرشادات والنصائح لمرضى القلب والأشخاص الطبيعيين لتفادي الإصابة به.

عوامل الخطر المرتبطة بأمراض القلب

txt

في اليوم العالمي.. طبيب يكشف عن نصائح مهمة للحفاظ على القلب

txt

وكيل صحة الشرقية يهنئ أطباء القلب بيومهم العالمي

ويصادف اليوم الجمعة، اليوم العالمي للقلب، والذي يعد فرصة للتعرف على أسباب الإصابة به والتوعية بالعادات اليومية المؤدية إلى الإصابة به لتجنبها والتمتع بقلب صحي قادر على مواجهة الضغوط الحياتيه المختلفة.

 

وهناك العديد من عوامل الخطر المرتبطة بأمراض القلب وهي:

- الأنظمة الغذائية غير الصحية.

- قلة النشاط البدني.

- التعرض للنيكوتين.

 - سوء صحة النوم.

- زيادة الوزن .

- ارتفاع نسبة الدهون في الدم (الكوليسترول).

 - جلوكوز الدم .

- ارتفاع ضغط الدم.

 - انقطاع الطمث المبكر.

- ارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع نسبة السكر في الدم أثناء الحمل.

وتأتي هذه عوامل الخطر المرتبطة  بأمراض القلب، وفقًا لما نشرت جمعية القلب الأمريكية.

مواد متعلقة

في اليوم العالمي.. طبيب يكشف عن نصائح مهمة للحفاظ على القلب

وكيل صحة الشرقية يهنئ أطباء القلب بيومهم العالمي

قافلة “سيناء في القلب” في مناطق كثيرة

تعزز صحة القلب| طريقة عمل البندقية للاحتفال بالمولد النبوي

ماهى متلازمة القلب المكسور.. طبيب يكشف

طبيبة تحدد امراض القلب التي تصيب المراهقين
الجريدة الورقية