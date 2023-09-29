في اليوم العالمي.. أبرز أسباب الإصابة بأمراض القلب

يحل اليوم 29 سبتمبر 2023، اليوم العالمي للقلب، والذي يتم الاحتفاء به في هذا اليوم من كل، حيث إن هناك العديد من المؤسسات وأطباء القلب يقدمون عدد من الإرشادات والنصائح لمرضى القلب والأشخاص الطبيعيين لتفادي الإصابة به.

عوامل الخطر المرتبطة بأمراض القلب

ويصادف اليوم الجمعة، اليوم العالمي للقلب، والذي يعد فرصة للتعرف على أسباب الإصابة به والتوعية بالعادات اليومية المؤدية إلى الإصابة به لتجنبها والتمتع بقلب صحي قادر على مواجهة الضغوط الحياتيه المختلفة.

وهناك العديد من عوامل الخطر المرتبطة بأمراض القلب وهي:

- الأنظمة الغذائية غير الصحية.

- قلة النشاط البدني.

- التعرض للنيكوتين.

- سوء صحة النوم.

- زيادة الوزن .

- ارتفاع نسبة الدهون في الدم (الكوليسترول).

- جلوكوز الدم .

- ارتفاع ضغط الدم.

- انقطاع الطمث المبكر.

- ارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع نسبة السكر في الدم أثناء الحمل.

وتأتي هذه عوامل الخطر المرتبطة بأمراض القلب، وفقًا لما نشرت جمعية القلب الأمريكية.