وكيل الشباب بأسيوط يتفقد أعمال الجمعية العمومية بمركز شباب عرب مطير

قام الدكتور علاء جاد وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط تفقد مقر الجمعية العمومية المنعقدة بمركز شباب عرب مطير التابع لإدارة الفتح لانتخاب مجلس إدارة جديد طبقا للائحة النظام الأساسى للهيئات الشبابي لدورة 2027/2023، يرافقة عادل فؤاد وكيل المديرية للشباب، ومحمود أنور مدير مكتب وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط.

بحضور اللجنة العليا للإنتخابات برئاسة دكتور علاء جاد وكيل الوزارة، وعادل فؤاد وكيل المديرية للشباب، ودكتور محمد السباعى مدير الادارة العامه للهيئات، وأعضاء اللجنه الفرعيه ومسؤول التوثيق والمتابعة

يأتى ذلك فى إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بانعقاد الجمعيات العمومية لمراكز الشباب طبقا للائحة النظام الأساسى للهيئات الشبابية.

وكيل وزارة الشباب باسيوط يتفقد اعمال الجمعية العمومية بمركز شباب عرب مطير