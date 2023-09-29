"شباب أسيوط" تنظم يوما ترفيهيا للمتميزين فى الأنشطة الاجتماعية

نظمت مديريه الشباب والرياضه بأسيوط "الإدارة العامة للشباب" يوم ترفيهي للمتميزين بالأنشطة في المجال الاجتماعي في جو من المرح والسعادة ضمن خطة إدارة الشباب بنادي أسيوط الرياضي بمشاركة ٤٠ متميز من الذكور والإناث بالإدارات الفرعية.

بدأ اليوم بفقرة تعارف بين الشباب، ثم دخول الشباب لحمام السباحه والاستمتاع برياضة السباحه وتوالت بعد ذلك الألعاب التنافسيه و مسابقة ثقافية وفقرة فنية لاكتشاف المواهب.

يهدف البرنامج إلى خلق روح التعاون والمشاركة بين الشباب وأثابة المتميزين فى الأنشطة وتحفيزهم على مواصلة التميز بالإضافة إلى توثيق الصلات و التعارف فيما بينهم على مختلف أماكنهم ،وتثقيف الشباب علمياً وحضارياً ،وشغل أوقات الفراغ فيما يعود عليهم بالنفع .

والجدير بالذكر أن البرنامج يأتى ضمن العديد من البرامج التى تنظمها وزارة الشباب والرياضة بهدف أستثمار طاقات الشباب واستغلال أوقات الفراغ.

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وتوجيهات الدكتور علاء جاد وكيل الوزارة، وإشراف عادل فؤاد وكيل المديرية للشباب

شباب أسيوط .. تنظم يوم ترفيهي للمتميزين فى الأنشطة

شباب أسيوط .. تنظم يوم ترفيهي للمتميزين فى الأنشطة