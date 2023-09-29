انطلاق أولي فاعليات الصالون البرلماني بشباب أسيوط

تحت رعايه دكتور علاء جاد وكيل وزارة الشباب والرياضة باسيوط تواصل "إدارة التعليم المدنى" فعاليات الخطه الصيفيه تحت شعار ( صيف شبابنا ) و(اللقاء الأول) من فعاليات الصالون البرلماني لأعضاء نموذج محاكاة مجلسى النواب والشيوخ علي مستوي الادارات الفرعيه لمحافظة أسيوط .

وانطلقت (أولى) هذه الفعاليات من مركز شباب ابوتيج التابع لأداره شباب ابوتيج بمشاركه "70" سبعون شاب وفتاه يمثلون الشعب البرلمانيه لاعضاء نموذج محاكاة مجلسى النواب والشيوخ بالهيئات الشبابيه التابعه للإدارة.

بدا اللقاء بجلسة حوارية حول اهمية دور الشباب في المشاركة السياسية لترسيخ قيم الديمقراطيه من خلال الممارسه العملية بنموذج محاكاة مجلسى النواب والشيوخ.

شرح قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسيه بمصر - تطور الحياه النيابيه في مصر منذ دستور 23وحتى التعديلات الدستوريه والهدف من هذه التعديلات دور التعدديه الحزبيه في دعم الديمقراطيه وتاثيرها في الحياه النيابيه وتم بعد ذلك عمل حوارات مع الحضور من الساده النواب الحاضرون حول كيفية اجراء المناقشات وتقديم الاسئله وطلبات الاحاطه والاستجوابات وكيفية تقديمها للساده المسئولين تحت قبة البرلمان .

عرض اهم ما يقدمه النائب من خدمات لابناء القريه او المركز او المدينه التى يعيش فيها ومناقشة بعض من مواد اللائحه الداخليه لمجلس النواب المصرى ( الاجهزه البرلمانيه للمجلس ) تم بعد ذلك تم طرح باب الاسئله من الساده الحضور حول صحة انعقاد الجلسات بالمجلس الحصانه البرلمانيه وخروج الاعضاء عن حدود اللياقه فى المجلس ودور لجنة القيم كيفية الترشح لعضوية اللجان

حاضر فى هذا اللقاء الدكتور احمد سعد عبد المعطى مدرس القانون المدنى بكلية الحقوق جامعة اسيوط

جاء ذلك تحت رعايه الاستاذ الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه ، وتوجيهات د علاء جاد وكيل وزاره الشباب والرياضه ومتابعه عادل فؤاد وكيل المديريه للشباب .

أولي فاعليات الصالون البرلماني بشباب اسيوط

أولي فاعليات الصالون البرلماني بشباب اسيوط

أولي فاعليات الصالون البرلماني بشباب اسيوط