جوجل تعمل على إيقاف تطبيق Jamboard

ترسل Google Jamboard في طريقها إلى مقبرة الشركة المتنامية والمليئة بالمنتجات والخدمات التي لم تنجح تمامًا. سيتم إيقاف تطبيق Jamboard Whiteboarding في وقت ما في أواخر عام 2024، كما تم الكشف عنه في منشور Workspace، وسيتحول إلى العمل بشكل أوثق مع شركاء خارجيين. Jamboard هو حل السبورة البيضاء الذي طورته شركة التكنولوجيا العملاقة والذي يوفر للأشخاص القدرة على التعاون في الوقت الفعلي. على سبيل المثال، أي شيء يتم رسمه أو تعديله على موقع الويب أو التطبيق، ينعكس على أجهزة Jamboard، والعكس صحيح.

لمواصلة منح الفرق التي تستخدم أدواتها إمكانية الوصول إلى السبورة الرقمية التعاونية، تقوم Google بدمج FigJam وLucidspark وMiro عبر مساحة العمل الخاصة بها. كما وعدت أيضًا بتوفير "مسار الاحتفاظ والترحيل" حتى لا يفقد المستخدمون أي عمل تعاوني قاموا بإنشائه داخل المؤسسة. وقالت جوجل في منشورها إنها تلقت تعليقات من العملاء مفادها أن الميزات المتقدمة التي يقدمها شركاء الطرف الثالث المذكورين أعلاه ساعدت فرقهم على العمل معًا بشكل أفضل. بناءً على هذه التعليقات، قررت الشركة "الاستفادة من النظام البيئي الشريك [الخاص بها] للوح المعلومات في Workspace وتركيز جهودها على التعاون الأساسي في المحتوى عبر المستندات وجداول البيانات والعروض التقديمية".

بالإضافة إلى إيقاف تطبيق Jamboard، تعمل Google أيضًا على إنهاء الدعم لجهاز Jamboard الذي تبلغ قيمته 5000 دولار. ستتوقف السبورة الرقمية بدقة 4K، والتي تم طرحها للبيع في الأصل في عام 2017، عن تلقي التحديثات التلقائية في 30 سبتمبر 2024.