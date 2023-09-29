تعليم الوادى الجديد ينفذ برنامجا تنشيطيا لمعلمى اللغة العربية لورفع الكفاءة المهنية

أكد المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادى الجديد على تنفيذ برنامج تدريبيا تنشيطيا لمعلمى اللغة العربية والتربية الإسلامية بالتعاون مع توجيه عام اللغة العربية في اطار توجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والتعليمات الصادرة من اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد وباشراف حنان مجدى نائب المحافظ.

وأعرب وكيل التعليم بالوادى الجديد عن أهمية هذا البرنامج التدريبي في تطوير مهارات اللغة العربية والتربية الإسلامية لدى المعلمين، وتحسين جودة التعليم في المدارس.

يأتى ذلك من منطلق الحرص على تقديم كافة سبل الدعم للمعلمين وصقل المعرفة التربوية لديهم حرصا على إثرائهم بالمعلومات الهامة التى لها التأثير الأفضل على مستوى الطلاب وموجها بضرورة تحقيق أكبر إستفادة من التدريب لضمان حسن الآداء والتميز فى العمل

يستهدف البرنامج التدريبي معلمي اللغة العربية والتربية الإسلامية في جميع المراحل التعليمية، ويتضمن جلسات تدريبية تركز على تحسين مهارات القراءة والكتابة والتحدث باللغة العربية، بالإضافة إلى تعزيز فهم المعلمين للقيم الإسلامية الأساسية.

وأوضح وكيل التعليم بالوادى الجديد أن هذا البرنامج التدريبي يأتي ضمن سلسلة من البرامج التدريبية التي تقدمها إدارة التعليم بالوادي الجديد لتطوير مهارات المعلمين وتحسين جودة التعليم في المدارس. كما أشار إلى أن هذه الجهود جزء من رؤية وزارة التربية والتعليم في تطوير نوعية التعليم وتحسين مستوى التعليم في مصر.

بهذا البرنامج التدريبي، نأمل أن يتم تعزيز مستوى مهارات المعلمين وتحسين جودة التعليم في مدارسنا، وذلك بمساعدة المعلمين على اكتساب أدوات تعليمية وتدريبية تمكنهم من تحقيق هذه الأهداف بشكل أفضل.

تعليم الوادى الجديد ينفذ برنامج تنشيطى لمعلمى اللغة العربية لورفع الكفاءة المهنية

تعليم الوادى الجديد ينفذ برنامج تنشيطى لمعلمى اللغة العربية لورفع الكفاءة المهنية