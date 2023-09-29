اجراء 32 عملية جراحية مختلفة ضمن قوائم الانتظار مستشفى كفر الدوار العام

أجرى الفريق الطبي بمستشفى كفر الدوار العام ، ( 32) عملية جراحية مختلفة ضمن قوائم انتظار العمليات ، حيث تم إجراء 22 حالة جراحة عامة مابين كبرى ومتوسطة وصغرى ، وتم إجراء 10 حالات عظام مابين كبرى ومتوسطة وصغرى .

وشارك الطاقم الطبى تحت قيادة الدكتور عمرو دويدار مدير مستشفى كفر الدوار ، الدكاترة أحمد حمدي وكيل المستشفى و حامد عبد العزيز نائب مدير المستشفى ورئيس الهيئة الطبية وامل شعير نائب مدير المستشفى وأحمد فرغلي نائب مدير المستشفى للخدمات المعاونة و جلال عاطف مدير العمليات و مصطفى درويش رئيس قسم العظام و.كرم العقدة رئيس قسم الرمد، واحمد الطحان ،د هشام عصاية و محمد بدوي و.احمد العبد و محمد ترك واحمد السعيد وعمرو هلالي و.أية محمد ، د.مروة سيف ،د.محمد القراجي، وبسنت ابو بكر والسيد حافظ ومحمد حافظ و محمد خميس .

وفريق الصيادلة: الدكاترة روان عبد الخالق و رضا محمد

فريق كبير من التمريض

وكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة

ذلك يأتي فى إطار المبادرة الئاسية بالقضاء على قوائم الإنتظار بالنسبة للعمليات الجراحية وأن الدولة تُولى اهتمام كبير بتطوير المنظومة الصحية والعلاجية لتقديم خدمات طبية متميزة فى كافة التخصصات .

وأن منظومة الصحة بالبحيره فى تقدم دائم ومستمر ، وقد حصلت بالأمس ثلاث مستشفيات من مستشفيات المحافظة على المراكز الأولى فى تنفيذ العمليات الجراحية المختلفة ضمن مبادرة السيد الرئيس للقضاء على قوائم الإنتظار .