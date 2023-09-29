"مواجهة الانحرافات السلوكية عن قيم المجتمع" ندوة بمركز شبا ب حي السلام

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة أسيوط ( الاداره العامه للشباب) ندوة توعوية بعنوان “ مواجهة الانحرافات السلوكية عن قيم المجتمع المصري ” وذلك بمركز شبا ب حي السلام التابع لإدارة شباب منفلوط، بمشاركة 30 شابا وفتاة من أعضاء المركز

حاضر الندوة فضيلة الشيخ ياسر جمعه امام واعظ الإرشاد الديني ،تناول فيها التغيرات السلوكية في المجتمع وما يجب أن نتحلي به في مجتمعنا من قيم ، كما تحدث عن مفهوم الانحراف السلوكي على أنه الميل والاعوجاج عن الطريق الصحيح وعن كل ما هو معتاد، كما أنه اختراق وانتهاك للتوقعات الاجتماعية، التي يحددها المجتمع ويقبل بها ومناقشة أسباب حدوثها من الشباب وآثارها السلبية على المجتمع

والجدير بالذكر أن وزارة الشباب والرياضة تهتم بمواجهة تلك الظاهرة لدى النشء والشباب التى لها العديد من الأسباب، أهمها انحراف التربية وغياب الرقابة الاجتماعية بالإضافة إلى وسائل التواصل الاجتماعي والتى تلعب الدور الأساسي في تكريس هذه الظاهرة ، حيث تحرص الوزارة على تقديم أهم طرق الوقاية ومواجهة الانحراف السلوكى عن قيم المجتمع، بتنمية وعي الشباب بالتدريب والبرامج التثقيفية المتنوعة المقدمة بمراكز الشباب، بالإضافة الى محاولة تغيير أنماط السلوك بتغلغل الرياضة إلى الروتين اليومي للفرد

هذا وتهدف الخطة العامة للأندية الثقافية على مستوى الجمهورية طبقا للسياسة وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة الى توعية الشباب و بناء الفكر ، والمساهمة فى إنشاء شخصية مصرية ذات هواية وطابع حضارى أصيل

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ،وتوجيهات الدكتور علاء جاد وكيل وزارة الشباب والرياضة وإشراف عادل فؤاد وكيل المديرية للشباب.