الشباب والرياضة بأسيوط تنفذ ورش تدريبية للحرف اليدوية

تواصل وزارة الشباب والرياضة تنفيذ الورش التدريبية الفنية للحرف اليدوية للشعبة الإنتاجية للتأهيل والتوجيه للطلائع، بمركز شباب كوم بوها بإدارة شباب منفلوط بمشاركة عدد 30 عضوة من الإناث من طلائع المركز، وذلك ضمن مبادرة حياه كريمة وتنمية الفتيات بالقرى المحرومة.

ويهدف البرنامج إلي تدريب الفتيات في الفئة العمرية 10 حتى 17 عاما على مجموعة من الحرف اليدوية مثل أعمال الخوص والنوال، ومنتجات الشنط وغيرها من الحرف اليدوية التي تساعدهم في المستقبل علي تحمل صعوبات المعيشة اليومية وكسب قوت يومهم من خلال منتجاتهم التي يقوموا بالترويج لها.

وينفذ البرنامج على جلسات عدة مدة كل جلسة ساعتين ويشرف على تنفيذ الجلسة والورش التدريبية إسراء عبدالفتاح مدربة معتمدة من قبل وزارة الشباب والرياضة في الأشغال الفنية والهاندميد. ويأتى تنفيذ تلك الورش فى ضوء اهتمام الدولة بمحافظات الصعيد، وبالمنتجات والأعمال اليدوية والتراثية لهذه المحافظات.