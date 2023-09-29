وكيل شباب أسيوط يكرم لاعبي الكونغ فو بمدرسة السلام المتطورة

هنأ علاء جاد وكيل وزارة الشباب والرياضة باسيوط اللاعبين بالفوز ووجه لهم وللفريق الفنى كلمة شكر علي ما بذلوه من جهد في البطولة، وطالبهم بمواصلة التدريبات لتحقيق المزيد من النجاح فى البطولات القادمة، وذكر أننا نفتخر بأبنائنا في مختلف الالعاب والذين هم دائما يعتلون منصات التتويج ويرفعون اسم محافظه اسيوط عاليا

وأضاف جاد أن لعبة الكونغ فو هي فن قتالي تقليدي صيني يعتمد على مجموعة من الحركات القتالية والتقنيات الدفاعية.

وتحظى هذه اللعبة بأهمية كبيرة على عدة مستويات اللياقة البدنية والصحة: تشمل لعبة الكونغ فو تدريبات بدنية متنوعة تساهم في تحسين اللياقة البدنية والمرونة والتوازن والقوة العضلية. كما تعزز اللعبة الصحة العامة وتحسن التنفس والتركيز والدفاع الشخصي تعتبر الكونغ فو فنًا قتاليًا فعالًا يعلم الأفراد كيفية الدفاع عن النفس وحماية أنفسهم في حالات الخطر.

ويتضمن التدريب على تقنيات اللكم والركل والمسكات والخطوات والتحركات الدفاعية المختلفة التي يمكن استخدامها في المواقف الحقيقية والتركيز العقلي يتطلب ممارسة الكونغ فو تركيزًا عاليًا وانتباهًا للتفاصيل الدقيقة للحركات والتقنيات. يساهم التركيز العقلي المطلوب في تحسين التركيز والانتباه وتطوير الوعي الذاتي والانضباط الشخصي: تشجع لعبة الكونغ فو على التحكم في النفس وتنمية الانضباط الشخصي. يتطلب التقدم في هذا الفن القتالي الصبر والمثابرة والالتزام بالتدريب المنتظم وقواعد اللعبة.

وكيل وزارة الشباب باسيوط يكرم لاعبي الكونغ فو بمدرسة السلام المتطورة

وكيل وزارة الشباب باسيوط يكرم لاعبي الكونغ فو بمدرسة السلام المتطورة

وكيل وزارة الشباب باسيوط يكرم لاعبي الكونغ فو بمدرسة السلام المتطورة

وكيل وزارة الشباب باسيوط يكرم لاعبي الكونغ فو بمدرسة السلام المتطورة

وكيل وزارة الشباب باسيوط يكرم لاعبي الكونغ فو بمدرسة السلام المتطورة

وكيل وزارة الشباب باسيوط يكرم لاعبي الكونغ فو بمدرسة السلام المتطورة

وكيل وزارة الشباب باسيوط يكرم لاعبي الكونغ فو بمدرسة السلام المتطورة

وكيل وزارة الشباب باسيوط يكرم لاعبي الكونغ فو بمدرسة السلام المتطورة

وكيل وزارة الشباب باسيوط يكرم لاعبي الكونغ فو بمدرسة السلام المتطورة

وكيل وزارة الشباب باسيوط يكرم لاعبي الكونغ فو بمدرسة السلام المتطورة

وكيل وزارة الشباب باسيوط يكرم لاعبي الكونغ فو بمدرسة السلام المتطورة

وكيل وزارة الشباب باسيوط يكرم لاعبي الكونغ فو بمدرسة السلام المتطورة

وكيل وزارة الشباب باسيوط يكرم لاعبي الكونغ فو بمدرسة السلام المتطورة

وكيل وزارة الشباب باسيوط يكرم لاعبي الكونغ فو بمدرسة السلام المتطورة

وكيل وزارة الشباب باسيوط يكرم لاعبي الكونغ فو بمدرسة السلام المتطورة