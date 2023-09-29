ميسرات «ريحانة» تنفذ جدارة الذات الايجابي بمركز شباب ناصر باسيوط - صور

تحت رعايه قرينة رئيس الجمهورية تواصل مديرية الشباب والرياضة "إدارة الطلائع" بالتعاون بين الوزارة وهيئة إنقاذ الطفولة فعاليات البرنامج القيادى لتمكين وزيادة وعى الفتيات تحت شعار "ريحانة" بمركز شباب ناصر بمشاركة 20 فتاة من المرحلة السنيه 16 : 24 سنة.

فى بداية الجلسه الاولي افادت الميسرات نوران محمد و شاهيناز مصطفى عن ما تم انجازه فى الاسبوع الاول بناء علي خطة الوزارة، التي تتضمن خمس جلسات بحيث تكون مدة كل جلسة ثلاث ساعات وبدأت الجلسة بالتعارف بين الفتيات والتعريف بمشروع ريحانة واهدافه ومناقشة المشاركات عن توقعاتهن عن التدريب وما سوف يقدم لهن خلاله، ومدى الاستفاده منه وبعد ذلك تم توضيح خطة العمل خلال ايام التدريب وهى العمل على خمس جدارات الأساسية للمهارات الحياتية وهم الذات الايجابي وإدارة الذات والمهارات الاجتماعية وهارات التواصل ومهارات التفكير العليا

حيث تناولت الميسرات جدارة الذات الايجابي بالشرح وهي اول مهارةمن المهارات الحياتية من أجل النجاح وتساعد الفتيات علي التعرف علي الذات وكيفيه تقدير الذات واحترامها بالإضافة تنفيذ اول نشاط لعبة (يمين شمال)، ومناقشة البنات في مدى الأستفادة من اللعبة، ونشاط من أنا ؟

وفي الجلسة الثانية بدأت مراجعة ما نُفذ في الجلسه الأولى ثم شرح ماهي المشاعر وتنفيذ ورشه عمل للتعرف علي المشاعر والسلوك والتفكير وعلاقتهم ببعض وتنفيذ ورشه عمل صندوق الفخر، و نشاط المشاعر ثم نشاط فرق واختار، وتم الاتفاق علي موعد الجلسات القادمة في الأيام المقبلة٠

ويهدف البرنامج صقل الى مهارات الفتيات بالشكل الذى يمكنهن من التعبير عن أنفسهن وتفعيل دورهن بالمجتمع، والتعرف على أمثل الآليات لمواجهة أي صعوبات قد تواجههن.

يأتي ذلك في إطار إهتمام وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي ، بتكثيف البرامج والمشروعات المخصصة للفتيات ، بهدف تنمية وصقل مهاراتهن، وتشجيعهن على المشاركة المجتمعية.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات علاء جاد وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط،ومتابعة عادل فؤاد وكيل المديرية للشباب.

ميسرات �ريحانة� تنفذ جدارة الذات الايجابي بمركز شباب ناصر باسيوط

ميسرات �ريحانة� تنفذ جدارة الذات الايجابي بمركز شباب ناصر باسيوط

ميسرات �ريحانة� تنفذ جدارة الذات الايجابي بمركز شباب ناصر باسيوط

ميسرات �ريحانة� تنفذ جدارة الذات الايجابي بمركز شباب ناصر باسيوط

ميسرات �ريحانة� تنفذ جدارة الذات الايجابي بمركز شباب ناصر باسيوط

ميسرات �ريحانة� تنفذ جدارة الذات الايجابي بمركز شباب ناصر باسيوط

ميسرات �ريحانة� تنفذ جدارة الذات الايجابي بمركز شباب ناصر باسيوط

ميسرات �ريحانة� تنفذ جدارة الذات الايجابي بمركز شباب ناصر باسيوط