إصابة 8 أشخاص فى انقلاب تروسيكل بكفر الشيخ

أصيب 8 أشخاص يقيمون بقرية دفرية التابعة لمركزكفر الشيخ، بينهم طفلان بإصابات متنوعة في انقلاب تروسيكل على طريق دفرية كفرالشيخ، قبل كمين القرضا، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى كفرالشيخ العام لتلقى العلاج اللازم.

كان اللواء إيهاب عطية مدير أمن كفرالشيخ، تلقى إخطارا بورود إشارة من نقطة شرطة المستشفى، يفيد بوصول مصابين في حادث سير قبل كمين القرضا .

بالفحص تبين من سجلات المستشفى إصابة كل من، أ.ط.ع. 25سنة، ا.م.ع. 20سنة، د.غ. 8 سنوات، كما أصيبت، س.ا.ع. 55 سنة، وأ.ع.ر. 35سنة، ع.ج.م، 18 سنة، ا.ع.ع.، وأ.ح.أ 13سنة.

تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.