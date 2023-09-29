بالرسم على الزجاج.. الدير المحرق ينفذ مبادرة "صيف شبابنا"

اختتم نادي التطوع ونادى الفتاه والمرأه بمركز شباب رزقة الدير المحرق بالقوصية فاعليات الورشه الحرفية (حرفتك... صنعتك) على أعمال الرسم على الزجاج، بمشاركة 14 فتاة من أندية (الفتاة والتطوع) بمركز الشباب.

تهدف الورشة إلى إكساب الفتيات المهارات الفنية في الرسم على الزجاج بمختلف اشكالها وكيفية تسويقها لتشجيع الفتاة على العمل الحر. وادار الورشه كميل كامل بدروس معلم التربية الفنية

وأكد دكتور علاء جاد وكيل الوزاره أن المبادرة تهدف إلى دعم الحرف اليدوية والتراثية كجزء من الهوية الثقافية والشخصية المصرية، بالإضافة إلى نشر ثقافة العمل الحر، واستثمار الطاقات والمهارات لرفع كفاءة السيدات والفتيات لإنشاء مشاريع صغيرة والتوجه نحو ريادة الأعمال.

وأضاف أن ورشه العمل هذه ضمن الأنشطة المدرجة بخطة وزارة الشباب والرياضة لدعم أندية التطوع وأندية الفتاة، والتى تهدف إلى تأهيل الشباب لسوق العمل وتدريبهم على كيفية التسويق الإلكتروني لمنتجاتهم، وذلك من خلال تعليمهم حرفة تمكنهم من تنفيذ مشروعاتهم والتي تسهم فى تحسين دخلهم، وتأهلهم للدخول إلى سوق العمل.

جاءت الورشة ضمن مبادرة صيف شبابنا، فى إطار خطة الوزارة لاكتشاف قدرات ومهارات الشباب والفتيات فى مختلف الأنشطة الرياضية والعملية وتوليد أفكار مبتكره جديده، بالإضافة إلى تشجيع الشباب على إتاحه فرص العمل من خلال المشروعات الصغيرة بأقل التكاليف والإمكانيات وبأبسط الخامات.

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، وتوجيهات دكتور علاء جاد وكيل الوزارة ، ومتابعة عادل فؤاد وكيل المديرية للشباب

بالرسم على الزجاج رزقة الدير المحرق ينفذ مبادرة "صيف شبابنا"

بالرسم على الزجاج رزقة الدير المحرق ينفذ مبادرة "صيف شبابنا"