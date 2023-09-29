"صيادلة الفيوم" تكرم الطلاب المتفوقين وحفظة القرآن الكريم

نظمت نقابة صيادلة الفيوم حفلها السنوي الذي تقيمه سنويا لتكريم الطلاب المتفوقين وحفظة القران الكريم من ابناء الصيادلة وذلك برئاسة الدكتور ربيع السوداني نقيب الصيادلة وعضوية كل من الدكتور شريف نصار امين عام النقابة و الدكتور نادي حافظ وكيل النقابة و الدكتور حسن مصطفي امين صندوق النقابة .

حضر الحفل الدكتور عرفه صبري نائب رئيس الجامعة ونقيب العلميين بالفيوم والدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة بالفيوم والدكتور محمود طه الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم والدكتور مراد احمد حسن مدير عام الإدارة العامة للتعليم العام نائبا عن الدكتورة اماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم و الدكتورة ميرفت عبد العظيم عضو مجلس النواب والدكتورة ميرفت فؤاد حبيب رئيس هيئة الدواء المصرية بالفيوم والدكتورة رحاب الجبيلي مديرة إدارة الصيدلة بمديرية الشئون الصحية بالفيوم والدكتور محمد سليم مدير إدارة التراخيص الطبية بهيئة الدواء المصرية بالفيوم والدكتور علاء العشيري نقيب أطباء اسنان الفيوم .

وأعرب الدكتور ربيع السوداني عن سعادته بنتيجة الشهادة الاعدادية والثانوية هذا العام خاصة أن قائمة الأوائل ضمت طلابا من أبناء الصيادلة المتفوقين.واثني علي الفائزين في مسابقة القرآن الكريم هذا العام وكان منهم الصيادلة وأبنائهم المتميزين .

وتضمن الحفل كلمات تشجيعية من الحاضرين للطلاب المتفوقين و حفظة القرآن الكريم .

مواعيد الدراسة

ومن جهه اخرى اعلنت مديرية التربية والتعليم بالفيوم مواعيد بدء الدراسة فى المدارس بالمحافظة خلال العام 2023/ 2024 .

تبدأ الدراسة فى المدارس الثانوية نظام الفترة الواحدة بطابور الصباح فى السابعة والنصف والحصة الاولى فى الثامنة الا ربع وينتهى اليوم الدراسى بالحصة الثامنة فى الثانية ظهرا .

والمدارس الثانوية نظام الفترتين "الصباحية " تبدأ فى السابعة والنصف بطابور الصباح والحصة الاولى فى السابعة و45 دقيقة وتنتهى بالحصة السابعة فى الثانية عشرة و25 دقيقة والفترة المسائية تبدأ فى الثانية عشرة والنصف بالطابور والحصة الاولى فى الثانية عشرة و40 دقيقة وينتهى اليوم الدراسى فى الخامسة والربع مساء .

ومواعيد الدراسة فى المدارس الاعدادية نظام الفترة الواحدة تبدأ فى الثامنة الا ربع بطابور الصباح والحصة الاولى فى الثامنة وينتهى اليوم الدراسى عقب الفترة الثالثة فى الواحدة و40 دقيقة والمدارس نظام الفترتين "الصباحية " تبدأ فى السابعة بطابور الصباح والحصة الاولى فى السابعة و10 دقائق وتنتهى بالفترة الثالثة فى الحادية عشرة و50 دقيقة والمدارس الفترة المسائية تبدأ بالطابور الساعة 12 ظهرا والحصة الاولى فى الثانية عشرة و10 دقائق وينتهى اليوم الدراسى فى الرابعة و50 دقيقة .

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