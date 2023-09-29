نظمت إداره شباب ساحل سليم مشروع اللقاءات الرياضيه لمراكز الشباب والاندية الرياضية في خماسي كرة القدم بطريقة خروج المغلوب من مرة واحدة ، وذلك بمركز شباب الشامية، بمشاركة مراكز الشباب التابعة للإدارة

أسفر اللقاء عن فوز فريق مركزشباب ساحل بالدورة بعد تغلبه على فريق مركز شباب الرويجات في المباراة النهائية 2 / 1 وشارك في الدورة مراكز شباب ساحل سليم والرويجات والنادي الرياضي و العونة والشامية وبويط وعرب مطير المطمر

قام بالتحكيم الكباتن عبدالدايم رشدي والكابتن محمود عبدالرحيم والكابتن ماهر أبوالحمد ويأتي تنظيم اللقاء فى إطار سياسة وزارة الشباب والرياضة الرامية الى توسيع قاعدة الممارسين للرياضة وجعلها أسلوب حياة بالإضافة الى إكتشاف الموهوبين رياضيا فى مختلف الالعاب ومنحهم فرصة الانضمام الى المنتخبات القومية

جاء ذلك تحت رعاية دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، توجيهات دكتور علاء جاد وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط، وإشراف أحمد السويفي وكيل المديرية للرياضة.

"فريق ساحل سليم" بطل اللقاءات الرياضية بإدارة ساحل سليم