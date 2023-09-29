30 فتاة يشاركن فى ورشة عمل شعبة التوجية بأسيوط

تواصل مديرية الشباب والرياضة بأسيوط “إدارة الطلائع ” بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية النشئ تنفيذ الورش التدريبية الفنية للحرف اليدوية للشعبة الإنتاجية للتأهيل والتوجيه للطلائع، بمركز شباب كوم بوها بإدارة شباب منفلوط بمشاركة عدد 30 عضوه من الإناث من طلائع المركز .

يهدف البرنامج إلي تدريب الطلائع من سن 10 حتي 17 عام علي مجموعة من الحرف اليدوية مثل أعمال الخوص والنوال،ومنتجات الشنط وغيرها من الحرف اليدوية التي تساعدهم في المستقبل علي تحمل صعوبات المعيشة اليومية وكسب قوت يومهم من خلال منتجاتهم التي يقوموا بالترويج لها.

ينفذ البرنامج علي عدة جلسات مدة كل جلسة ساعتين ويشرف علي تنفيذ الجلسة والورش التدريبية اسراء عبد الفتاح مدربة معتمدة من قبل وزارة الشباب والرياضة في الأشغال الفنية والهاندميد.

ومن جانبة أكد دكتور علاء جاد وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط ، أن مشاركة الطلائع فى تلك الورش تأتى فى ضوء اهتمام الدولة بمحافظات الصعيد، وبالمنتجات والأعمال اليدوية والتراثية لهذه المحافظات.

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات دكتور علاء جاد وكيل الوزارة،ومتابعة عادل فؤاد وكيل المديرية للشباب.

اسيوط.. طلائع كوم بوها تشارك ورشة عمل شعبة التوجية بمشاركة 30 فتاة

اسيوط.. طلائع كوم بوها تشارك ورشة عمل شعبة التوجية بمشاركة 30 فتاة