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الجمعة 29 سبتمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

ضبط متهمين لتسببهما في فقأ عين ممرضة بالسلام

حملة أمنية
حملة أمنية

ألقت أجهزة الامن بالقاهرة القبض على اثنين من المتهمين بفقأ عين ممرضة بمدينة السلام بسبب خلافات الجيرة فيما تكثف الجهود لضبط آخر هارب .

تابعت أجهزة الأمن ما تم نشره عبر أحد المواقع تحت عنوان (لمنعه من بيع المخدرات أمام منزلها مسجل خطر يفقأ عين فتاة بمدينة السلام).
وتبين تلقى قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة  إخطارا من إحدى المستشفيات باستقبالها ممرضة، مقيمة بدائرة القسم مصابة بكدمات بالوجه والعين واشتباه كسر بالأنف بالإنتقال وسؤالها قررت بحدوث مشادة كلامية بينها وجيرانها (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" مقيمون بذات المنطقة) بسبب خلافات حول الجيرة تطورت لمشاجرة قاموا خلالها بإلقاء الحجارة تجاهها محدثين إصابتها.

تم ضبط اثنين من المتهمين وأقرا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع آخر (جار ضبطه) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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