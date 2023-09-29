الأرصاد توضح موقف مصر من عاصفة إلياس

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن مصر بعيدة تماما عن تأثير العاصفة "إلياس" التي ضربت اليونان وتركيا، وتشهد البلاد استقرارا تاما في الأحوال الجوية على كل الأنحاء.

وأضافت غانم، في تصريحات لها أن العاصفة "إلياس" عبارة عن منخفض جوي موجود في اليونان وأثّر على مناطق عدة بسبب وجود أمطار غزيرة أكثر من المتوقع، تسببت في وجود فيضانات في الشوارع.

وأشارت إلى أن موجة عدم الاستقرار شهدت عواصف رعدية وأمطارا غزيرة ولكنها تختلف تماما عن العاصفة دانيال التي ضربت ليبيا خلال الأسابيع الماضية، مشيرة إلى أن كل حالة جوية لها تأثيرات مختلفة عن الحالات الأخرى وظواهر جوية مرتبطة بحدوثها.

وقالت غانم، إن الأيام القادمة على البلاد سوف تشهد تأثير مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، يعمل على زيادة فترات سطوع الشمس، ولكن لا يوجد أي سحب مؤثرة، وتمثل ذلك في ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة شهدته البلاد أمس الخميس واليوم الجمعة.

ولفتت، إلى أنه متوقع أن تشهد البلاد مع بداية الأسبوع المقبل مزيدا من التحسن في درجات الحرارة وسيطرة أجواء خريفية، وتحديدا يوم الأحد المقبل، بالتزامن أيضا مع بدء العام الدراسي.