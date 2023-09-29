مد خدمات مياه الشرب والصرف الصحى لـ 25 مدرسة و13 معهدا أزهريا بسوهاج

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج برئاسة المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وفي إطار الاستعداد للعام الدراسى الجديد 2023/2024 عن قرب الإنتهاء من توصيل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي لعدد 25 مدرسة وعدد 13 معهد ازهرى بقيمة تبلغ 15.5 مليون جنيه وذلك قبل نهاية الأسبوع الجاري لتوفير خدمات مرافق مياه الشرب والصرف الصحي قبل بدء العام الدراسي الجديد.

وقال المهندس رمضان خليل رئيس قطاع المشروعات أنه جاري الإنتهاء من توصيل خدمة مياه الشرب والصرف الصحي لعدد من المدارس منها مدرسة بيت علام الإعدادية بمركز جرجا ومدرسة الشهيد السايح الإبتدائية بمركز المراغة ومدرسة كوم العرب الإعدادية بمركز طما ومدرسة الجهاد الإبتدائية بمركز جهينة ومدرسة نجوع الرياينة بمركز ساقلتة ومدرسة الشهداء الإبتدائية بمركز سوهاج هذا بالاضافة إلى عدد من المعاهد الأزهرية منها معهد أبو سديرة الإبتدائي بمركز طهطا ومعهد بني حميل الثانوي بمركز البلينا ومعهد فتيات دار السلام بمركز دار السلام ومعهد فتيات فاوجلي بمركز ساقلتة ومعهد نزة المحزمين الإبتدائي بمركز جهينة ومعهد فتيات بني هلال بمركز المراغة.

وأكد الكيميائي منصور صابر علي رئيس قطاع المعامل على أنه تم رفع عينات مياه شرب من جميع المدارس والمعاهد الازهرية بالمحافظة وتم اجراء الفحص الكيماوي والبكتريولوجي والميكروسكوبي للعينات وكذلك رفع عينات من الخزانات العلوية للتأكد من مطابقتها لمواصفات جودة مياه الشرب.