أبطال المشروع القومى لكرة السلة للناشئين يواصلون تدريباتهم بأسيوط

واصلت مديرية الشباب والرياضة بأسيوط -الإدارة العامة للرياضة بالتعاون مع الإدارة المركزية للإداء الرياضى،الإدارة العامة للموهبة الرياضية،فعاليات المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي لكرة السلة ناشئين بنادي الشبان المسلمين، بمشاركة 12 لاعبا تحت 18 عاما.

يقوم بتدريب المشاركين نخبة متميزة من المدربين الأكفاء لإعداد اللاعبين للإنضمام للمنتخبات القومية في مختلف البطولات المحلية والدولية.

يذكر أن المشروع القومى للموهبة والبطل الأولمبي يعد أحد أهم المشروعات الواعدة للرياضة المصرية،فضلا عن كونه أحد الأهداف الإستراتيجية للوزارة، تحقيقا لرؤية القيادة السياسية لأكتشاف المواهب الرياضية الواعدة ورعايتهم، وإعدادهم بالشكل الأمثل كونهم أبطال المستقبل الذين يمثلون مصر في المحافل الدولية.

وتستمر التدريبات خلال ايام الأحد و الاثنين والأربعاء من كل أسبوع داخل نادى الشبان المسلمين

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضه ،وتوجيهات علاء جاد وكيل الوزارة، ومتابعة أحمد سويفي وكيل المديرية للرياضة.

أبطال المشروع القومى لكرة السله للناشئين يواصلون تدريباتهم بنادى الشبان المسلمين باسيوط

أبطال المشروع القومى لكرة السله للناشئين يواصلون تدريباتهم بنادى الشبان المسلمين باسيوط