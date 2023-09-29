"شباب أسيوط" تنظم مهرجان الألعاب الرياضية بمشاركة 153 ناشئا

نظمت الإدارة المركزية لتنمية النشء من خلال الإدارة العامة لرعاية الموهوبين والمبدعين مهرجان الألعاب الرياضية “ خماسي كرة القدم وألعاب قوي وتنس طاولة ” بمحافظة أسيوط ، بمشاركة في 153 ناشئ من المرحلة العمرية من 8- 15 عاماً. وذلك تحت رعاية وزير الشباب والرياضة لرفع معدلات اللياقة البدنية النشء المشاركين، استثمار طاقات وأوقات فراغ الطلاب وزيادة التقارب والتعارف بينهم.

وقد انطلقت مباريات اليوم الأول من المهرجان فى "خماسي كرة القدم" علي مستوى جميع الإدارات، وأسفرت منافسات اليوم الأول فى خماسي كرة القدم على فوز مركز شباب حى بحرى الغنايم التابع لإدارة الغنايم بالمركز الأول. كما استطاع مركز شباب ساحل سليم التابع لإدارة ساحل سليم الفوز بالمركز الثانى .وفى ختام فعاليات اليوم الأول للمهرجان تم توزيع جوائز عينية على الفائزين

ويذكر أن وزارة الشباب والرياضة تحرص على إقامة الأنشطة والبرامج والمشروعات الشبابية والرياضية بكافة المحافظات ولاسيما محافظات الصعيد لاكتشاف المواهب الرياضية وإخراج الطاقات الإبداعية ونشر الوعي الرياضي للطلائع، واستعادة دور ومكانة الصعيد على الساحة الرياضية محلياً وإقليمياً ودولياً، تماشياً مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

الشباب والرياضة بأسيوط تنظم مهرجان الألعاب الرياضية