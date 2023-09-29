قمر الذرة.. البدر العملاق الأخير يظهر في السماء الليلة

شهد العالم العربي والشرق الأوسط مساء اليوم الجمعة 29 سبتمبر 2023، ظاهرة فلكية فريدة من نوعها، حيث اكتمل قرص القمر وأصبح بدرًا كامل الاستدارة، وهو ما يُعرف بـ "قمر الذرة" أو "قمر الحصاد".

ويُعرف هذا البدر عند القبائل الأمريكية باسم "قمر الذرة" لأنه يتم حصاد الذرة في هذا الوقت من العام، وهو البدر الذي يحدث بالقرب من الاعتدال الخريفي.

ويُعد قمر اليوم هو القمر العملاق الرابع والأخير لهذا العام، حيث يكون القمر في منطقة الحضيض في مداره حول الأرض، وهي المنطقة القريبة نسبيا إلى الأرض، لذلك يبدو حجمه أكبر قليلاً ولمعانه أكثر إشراقا من المعتاد.