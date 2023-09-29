وكيل شباب أسيوط يتفقد أعمال الجمعية العمومية بمركز شباب دير بصرة

قام الدكتور علاء جاد وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط عصر اليوم بتفقد مقر الجمعية العمومية المنعقدة بمركز شباب دير بصرة التابع لإدارة الفتح لإنتخاب مجلس إدارة جديد طبقا للائحة النظام الأساسى للهيئات الشبابي لدورة 2027/2023، يرافقة عادل فؤاد وكيل المديرية للشباب ،ومحمود انور مدير مكتب وكيل وزارة الشباب والرياضة باسيوط

وبدأت الأنتخابات بحضور 107 أعضاء من اجمالى 214 عضو من لهم حق الحضور وبذلك يكتمل النصاب القانونى للجمعيه وبحضور اللجنة العليا للإنتخابات برئاسة دكتور علاء جاد وكيل الوزارة ، وعادل فؤاد وكيل المديرية للشباب، ودكتور محمد السباعى مدير الادارة العامه للهيئات، وأعضاء اللجنه الفرعيه ومسؤول التوثيق والمتابعة

يأتى ذلك فى إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بإنعقاد الجمعيات العمومية لمراكز الشباب طبقا للائحة النظام الأساسى للهيئات الشبابية

وكيل وزارة الشباب باسيوط يتفقد اعمال الجمعية العمومية بمركز شباب دير بصرة

وكيل وزارة الشباب باسيوط يتفقد اعمال الجمعية العمومية بمركز شباب دير بصرة