"شباب أسيوط" تواصل تنفيذ فعاليات الدوري الثقافي البرلماني

واصلت مديرية الشباب والرياضة بأسيوط اداره التعليم المدني تنفيذ فعاليات الدوري الثقافي البرلماني علي مستوي الادارات الفرعيه لمحافظة اسيوط ضمن مبادره ( صيف شبابنا )

حيث انطلقت فعاليات اليوم من مركز شباب جحدم التابع لإدارة شباب منفلوط بمشاركه 11 شعبة برلمانيه شباب وطلائع يمثلون الشعب البرلمانيه والهيئات الشبابيه التابعه للأداره

و تم تقسيم المشاركين الي فرق كل فرقه تتكون من 5 اعضاء و تم التباري بين فرق الطلائع واسفرت النتائج عن فوز فريق الأبطال بالمركز الأول لبرلمان الطلائع وفوز فريق النضال بالمركز الأول علي مستوي أعضاء برلمان الشباب

تهدف هذه اللقاءات الي تشجيع أعضاء برلماني الطلائع والشباب علي المنافسه فيما بينهم لتحفيزهم واكسابهم بعض المهارات والمعارف فى مجال الشأن البرلماني والسياسي وخلق الروح التنافسيه بين الطلائع والشباب أيضاً ورفع المستوي الفكري لدي المتسابقين واستغلال اوقات فراغ الشباب بما يعود عليهم بالنفع وتنميه القدره المعرفيه في مختلف التخصصات ومجالات المعرفه

وجاء ذلك تحت رعايه الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه وتوجيهات دكتور علاء جاد وكيل وزاره الشباب والرياضه ومتابعه عادل فؤاد وكيل المديريه للشباب