تكريم وكيل وزارة الشباب بأسيوط لدوره في نجاح "قيم وحياة"

كرم اللواء عصام سعد محافظ أسيوط وممثلي مؤسسة اجيال الدكتور علاء جاد وكيل وزارة الشباب والرياضة عن تعاونة البارز في نجاح مبادرة " قيم وحياة " وتنفيذها بمراكز الشباب في مرحلتها الخامسة .

والجدير بالذكر ان مبادرة قيم وحياة هي مشروع قومي يهدف إلى نشر وتفعيل مجموعة من القيم الأساسية في المجتمع ورفع الوعي القيمي والأخلاقي ويجري تنفيذها بدعم من البنك الأهلي المصري وبالشراكة مع مؤسسة مصر الخير ومؤسسة أجيال مصر وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

وأشاد محافظ أسيوط – خلال كلمته – وزارة الشباب ،ومديرية الشباب والرياضة بقيادة د علاء جاد وكيل الوزارة ،وبدور الشباب في المبادرات التنموية والتوعوية التي يجري تنفيذها بالمحافظة وبمشاركة كافة الأجهزة التنفيذية وتسليط الضوء على النماذج الايجابية منهم لافتًا إلى أهمية مبادرة قيم وحياة وأنشطتها المختلفة التي تم ويجري تنفيذها بالمحافظة على مدار سنوات وتستهدف رفع الوعي ونشر القيم بين جميع الشباب وأفراد المجتمع واكسابهم الخبرات المختلفة وتعميق قيم الولاء والانتماء وحب الوطن معلنًا تقديم كافة أوجه الدعم لفريق عمل المبادرة والشباب المتطوع المشارك فيها وتسخير كافة الامكانات لمساعدتهم في خدمة المجتمع.

وأكد د علاء جاد على تقديمه كافة الدعم والمشاركة في فعاليات مبادرة قيم وحياة وفتح كافة مراكز الشباب لصقل خبرات الشباب وتنمية مواهبهم وتنفيذ برامج التوعية لافتًا إلى أهمية المبادرات التنموية والتوعوية التي تم ويجرى تنفيذها تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لافتًا إلى أهمية تعميق قيم حب الوطن والانتماء في نفوس الشباب.

وفي السياق ذاتة وجه د جاد الشكر للوزير المحافظ وكافة الشباب المشارك في المبادرة لتميزهم خلال تنفيذ فعاليات المبادرة وبرامجها الميدانية معلنًا تقديم كافة الدعم لانجاح فعاليات المبادرة تحت رعاية فضيلة الشيخ الدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير.