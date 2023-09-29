وكيل شباب أسيوط يشهد تكريم فريق "قيم وحياة" في مرحلتها الخامسة

شهد الدكتور علاء جاد وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط تكريم أعضاء الفريق المشارك في فعاليات مبادرة " قيم وحياة " في مرحلتها الخامسة وهي مشروع قومي يهدف إلى نشر وتفعيل مجموعة من القيم الأساسية في المجتمع ورفع الوعي القيمي والأخلاقي ويجري تنفيذها بدعم من البنك الأهلي المصري وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ووزارة التنمية المحلية ووزارة التضامن الاجتماعي وذلك خلال اللقاء الذى أقيم بديوان عام المحافظة بحضور ممثلي الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والشباب المشارك في المبادرة.

جاء ذلك بحضور أحمد السويفي وكيل المديرية للرياضة وعمرو هاشم ..مسئول المتابعة والتقييم لمحافظات الوجه القبلي بمؤسسة أجيال مصر وعاطف محمد معاون وكيل الوزارة.

بدأ اللقاء بالسلام الوطني وسط ترديد الحضور والشباب للنشيد الوطني تعميقًا لقيم الولاء والانتماء ثم كلمة ترحيب من إسراء عبدالناصر منسق مبادرة قيم وحياة بالمحافظة.

ثم كلمة عمرو هاشم مسئول مؤسسة أجيال والتي وجه خلالها الشكر للوزير المحافظ وكل الأجهزة التنفيذية الشريكة بالمحافظة لدورها في إنجاح فعاليات وأنشطة المبادرة بالمحافظة لافتًا إلى أن المرحلة الخامسة من المبادرة تستهدف 11 قيمة يجري تنفيذها والتوعية بها من خلال مجموعة فعاليات وأنشطة وبرامج تم ويجرى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظات ومنها مبادرة "الحضارة والبيئة" والتي تهدف إلى توعية الشباب والمجتمع بأهمية الحفاظ على الحضارة المصرية والتراث الثقافي وتسليط الضوء على مكانة مصر كواحدة من أعرق الحضارات في العالم وابراز أهمية الحفاظ على المعالم والآثار التاريخية وربط الحضارة المصرية بالقيم المجتمعية الأساسية مثل الاحترام والتسامح والمسئولية الاجتماعية.

وأشاد محافظ أسيوط – خلال كلمته – بدور الشباب في المبادرات التنموية والتوعوية التي يجري تنفيذها بالمحافظة وبمشاركة كافة الأجهزة التنفيذية وتسليط الضوء على النماذج الايجابية منهم لافتًا إلى أهمية مبادرة قيم وحياة وأنشطتها المختلفة التي تم ويجري تنفيذها بالمحافظة على مدار سنوات وتستهدف رفع الوعي ونشر القيم بين جميع الشباب وأفراد المجتمع وإكسابهم الخبرات المختلفة وتعميق قيم الولاء والانتماء وحب الوطن معلنًا تقديم كافة أوجه الدعم لفريق عمل المبادرة والشباب المتطوع المشارك فيها وتسخير كل الإمكانات لمساعدتهم في خدمة المجتمع.

كما استعرضت منسق المبادرة بالمحافظة فيلم تسجيلي عن أنشطة وفعاليات مبادرة قيم وحياة بقرى ومراكز المحافظة وتم الاستماع إلى بعض آراء الشباب وتجاربهم في المبادرة.

وأكد د علاء جاد على تقديمه كافة الدعم والمشاركة في فعاليات مبادرة قيم وحياة وفتح كل مراكز الشباب لصقل خبرات الشباب وتنمية مواهبهم وتنفيذ برامج التوعية لافتًا إلى أهمية المبادرات التنموية والتوعوية التي تم ويجرى تنفيذها تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لافتًا إلى أهمية تعميق قيم حب الوطن والانتماء في نفوس الشباب.

كما وجه د جاد الشكر للوزير المحافظ وكافة الشباب المشارك في المبادرة لتميزهم خلال تنفيذ فعاليات المبادرة وبرامجها الميدانية معلنًا تقديم كل الدعم لإنجاح فعاليات المبادرة تحت رعاية فضيلة الشيخ الدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير.

وفي نهاية اللقاء تم إهداء درع المبادرة للوزير المحافظ تقديرًا لجهوده ودعمه للمبادرة كما تم تكريم الشباب المتطوع المشارك في المبادرة وتسليمهم شهادات التقدير كما تم تكريم د علاء جاد ووكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط، ومحمد شتات منسق المبادرة بإدارة الشباب.

وكيل شباب اسيوط يشهد تكريم فريق مبادرة "قيم وحياة" في مرحلتها الخامسة

وكيل شباب اسيوط يشهد تكريم فريق مبادرة "قيم وحياة" في مرحلتها الخامسة