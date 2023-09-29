اختتمت مديرية الشباب والرياضة بأسيوط، " الإدارة العامه للشباب " بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية الشباب “ الإدارة العامة للبرامج الكشفية والتطوعية ” نادي التطوع والفتاه بمركز شباب الحواتكه ورشه التدريب علي اعمال الرسم علي الخشب واعمال الكروشيه حيث الورشه الحرفيه لتعلم أعمال " الرسم على الخشب " تحت شعار « حرفتك صنعتك » بمشاركة عدد (١٤) شاب وفتاة من أعضاء أندية التطوع وأندية الفتاة بمركز شباب الحواتكة بإدارة منفلوط.

فى اطار دعم الادارة المركزية لتنمية الشباب لاندية الفتاة والتطوع ضمن مبادرة صيف شبابنا تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

تضمنت الورشه التى أدارتها غادة كامل عزيز مدربة اشغال فنية تدريب المشاركين على أعمال الرسم على الخشب بداية من الرسم على الخشب وتفريغ الرسم ثم حرق الاشكال للوصول الى الشكل النهائى بطريقة الرسم على الخشب عن طريق الحرق

وأكد دكتور علاء جاد وكيل الوزاره أن المبادرة تهدف إلى دعم الحرف اليدوية والتراثية كجزء من الهوية الثقافية والشخصية المصرية، بالإضافة إلى نشر ثقافة العمل الحر، واستثمار الطاقات والمهارات لرفع كفاءة السيدات والفتيات لإنشاء مشاريع صغيرة والتوجه نحو ريادة الأعمال.

وأضاف أن ورشه العمل هذه ضمن الأنشطة المدرجة بخطة وزارة الشباب والرياضة لدعم أندية التطوع وأندية الفتاة، والتى تهدف إلى تأهيل الشباب لسوق العمل وتدريبهم على كيفية التسويق الإلكتروني لمنتجاتهم، وذلك من خلال تعليمهم حرفة تمكنهم من تنفيذ مشروعاتهم والتي تسهم فى تحسين دخلهم، وتأهلهم للدخول إلى سوق العمل.

جاءت الورشة ضمن مبادرة صيف شبابنا، فى إطار خطة الوزارة لاكتشاف قدرات ومهارات الشباب والفتيات فى مختلف الأنشطة الرياضية والعملية وتوليد أفكار مبتكره جديده، بالإضافة إلى تشجيع الشباب على إتاحه فرص العمل من خلال المشروعات الصغيرة بأقل التكاليف والإمكانيات وبأبسط الخامات.

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، وتوجيهات دكتور علاء جاد وكيل الوزارة ، ومتابعة عادل فؤاد وكيل المديرية للشباب

ختام ورشة " حرفتك .. صنعتك " بمركز شباب الحواتكة

ختام ورشة " حرفتك .. صنعتك " بمركز شباب الحواتكة