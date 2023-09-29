مأساة حبيبة .. والدها اعتدى عليها وزوجها عرفيًا واجبرها على العمل بالملاهي الليلية

مأساة إنسانية وأخلاقية تعرضت لها الطفلة حبيبة ن 15 عاما على يد والدها والذى قام بالاعتداء عليها بكل أشكال العنف الجسدي واللفظى والنفسي والجنسي.

تقول حبيبة أن والدها م .م قام بالتعدى عليها بالضرب وأجبرها على ارتكاب أفعال لا أخلاقية وتعدى عليها بالضرب في كل أنحاء جسدها.

مضيفة أنه أجبرها على الزواج عرفيا دون موافقتها والتوقيع لها على عقد الزواج العرفي من خلال أحد المحامين.

وعقبت بقولها أنها تعرضت لكوارث حياتية حيث تم إجبارها على العمل في الملاهي الليلية وإجبارها على ارتداء ملابس عارية مقابل المال والاعتداء عليها بالضرب من قبل زوجها وشيقاته في حال رفضها مما اضطرها إلى الهرب لأمها التى رفضت استضافتها ولجأت لخالها الذى كان في نفس صفات والدها.

مستطردة بقولها .. قررت النوم في الشارع وفي حديقة الحيوان حيث شعرت بالأمان بجوار الحيوانات عن والدى وزوجى عرفيا والذى أدرك أن زواجى منه باطلا.

من جانبه قال محمد حفور المحامى ..أنه فوجئ بوقائع مرعبة بعد رواية حبيبة له أنها نشأت في أسرة مفككة الأب منفصل عن الأم وأنها روت تفاصيل قاسية وواقع مؤلمة وصعب جدا جدا أن طفلة تتحملها وتعيشها.

ومن منطلق النخوة وقفت بجانبها ضد من يقال عليها زوجها ووالدها.

مشيرا إلى تبنى المجلس القومي للأمومة والطفولة بعد الاتصال به وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالتها للنائب العام بعد التيقن من أقوالها وأنه لا مصلحة لها في اتهام الأب بتلك التهم.

كما تم تحرير محضر بقسم شرطة الجيزة حمل رقم 14562 جنح قسم الجيزة بتاريخ 12/9/2023م

مستطردا بقوله إن عقوبة الإعدام تنتظر الأب وهناك عقوبات رادعة تنتظر الزوج عرفيا ومن ساعده على عقد الزواج المخالف للقانون.

القانون يجرم الأب الذي اغتصب نجلته وتاجر بها ببساطة 3 قضايا وسيعاقب كل الشركاء في الجرائم ضد حبيبة.

محمد جمال حفور

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