إيمان كريم تنعى السفيرة مشيرة خطاب في وفاة نجلها

حرصت د. إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي لذوي الإعاقة، على تقديم خالص العزاء إلى السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، في وفاة المغفور له بإذن الله نجلها "محمود حسين خطاب" الذي وافته المنية صباح اليوم الجمعة.

قالت د. إيمان كريم، في تعزيتها: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره .. أتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى السيدة القديرة والزميلة العزيزة السفيرة مشيرة خطاب، في وفاة المغفور له نجلها، سائلة المولى عز وجل أن يلهمها الصبر والسلوان، وأن يعينها على مصابها الأليم، وأن يتغمد فقيدها بالرحمة والمغفرة".

مشيرة خطاب

وفاة نجل السفيرة مشيرة خطاب:

أعلن عزت إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم المجلس القومي لحقوق الإنسان، وفاة نجل السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، مُقدمًا خالص التعازي لها، خلال منشور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي الأشهر "فيس بوك".

كتب المتحدث الرسمي باسم المجلس القومي لحقوق الإنسان: "يتقدم السيدات والسادة أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان والأمانات الفنية التابعة بخالص التعازي للسفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان والأسرة الكريمة في مصابهم الكبير بوفاة نجلها محمود حسين خطاب الذي لحق بوالده بعد أسبوعين من رحيله .. رحم الله الفقيد بواسع رحمته وألهم أهله الصبر والسلوان".