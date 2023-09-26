ايمان كريم تهنئ الأشخاص ذوي الإعاقة بذكرى المولد النبوي الشريف

تقدمت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بالتهنئة إلى جموع الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر والعالم العربي والإسلامي، وذلك بمناسبة المولد النبوي الشريف، اعاده الله على مصرنا الحبيبة والأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة

وقالت المشرف العام على المجلس، أن هذه الذكرى العطرة تعد بمثابة تجديد الروح لدى جموع الأشخاص ذوي الإعاقة بأهمية مشاركتهم في المجتمع والحياة العامة، وأن هذه الذكرى بمثابة تأكيد على روح العمل والبناء والسلام.

وأكدت الدكتورة إيمان كريم، على ضرورة تجديد الأشخاص ذوي الإعاقة للعهد بأن يكونوا شركاء حقيقيين في تنمية وبناء الوطن، وأن يكون لهم الدور القوي والمؤثر في بناء الجمهورية الجمهورية الجديدة، التي تعمل دوما على دمجهم وتأهيلهم وتمكينهم في المجتمع.