"شباب أسيوط" تبحث مشاكل التواصل مع الإعلام وصياغة الأخبار الرسمية

نظم المركز الإعلامى ووحدة المنسقين الإعلاميين بمديرية الشباب والرياضه بأسيوط أولي الاجتماعات للمنسقين الإعلاميين والذي ضم منسقي اعلام إدارة صدفا وأبوتيج.

تم شرح كيفية صياغة الخبر بالنسبة للمشروعات الأنشطة الخاصة بمراكز الشباب، والاهتمام بالتفاعل على صفحة المديرية بعمل لايك وشير وتعليق وتم التأكيد خلال اللقاء علي الصفحات الرسمية لمراكز الشباب مسؤول عنها المنسق الإعلامي للمركز ومدير المركز.

في نهاية اللقاء تحدث منسقى إعلام مراكز الشباب بصدفا أبوتيج عن أهم المشكلات التى تواجههم وكذلك المعوقات وكيفية وجود حلول لهذة المشكلات.

جاء ذلك ضمن توجيهات دكتور علاء جاد وكيل الوزارة، وإشراف عادل فؤاد وكيل المديرية للشباب، وأحمد السويفي وكيل المديرية للرياضة.

وكيل الشباب والرياضة باسيوط ضرورة الاهتمام بصياغة الخبر والتفاعل علي صفحة المديرية

وكيل الشباب والرياضة باسيوط ضرورة الاهتمام بصياغة الخبر والتفاعل علي صفحة المديرية