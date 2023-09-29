تشكيل الأهلي الرسمي أمام سان جورج بدوري الأبطال

أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيله الرسمي الذي يخوض مباراة سانت جورج، التي تنطلق في السابعة مساء اليوم على استاد القاهرة في إياب دور الـ٣٢ بدوري أبطال إفريقيا.

تشكيل الأهلي أمام سان جورج بدوري الأبطال

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: رامي ربيعة ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني وكريم الدبيس.

خط الوسط: إمام عاشور وأحمد نبيل كوكا وأحمد عبد القادر ومحمد الضاوي كريستو ومحمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: محمود كهربا.

الأهلي

ويجلس على دكة البدلاء كل من:

مصطفى شوبير وياسر إبراهيم وبيرسي تاو ومروان عطية وحسين الشحات وأليو ديانج وعلي معلول وكريم فؤاد وطاهر محمد طاهر.