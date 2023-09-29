نادي التطوع بأسيوط يختتم الورشة الحرفيه على أعمال "الريزين"

اختتم اليوم نادي التطوع ونادى الفتاة والمرأة بمركز شباب الهدايا فاعليات الورشة الحرفية (حرفتك... صنعتك)على أعمال الريزين ، بمشاركة 14فتاة من اندية " الفتاة والتطوع " بمركز شباب الهدايا بأسيوط.

تهدف الورشة إلى إكساب الفتيات المهارات الفنية في اعمال الريزين والمشغولات اليدوية بمختلف أشكالها وكيفية تسويقها لتشجيع الفتاة على العمل الحر وادار الورشه مها عبد الرحيم محمود بكلية التربية النوعية

يأتى ذلك فى اطار دعم الوزارة (الادارة المركزية لتنمية الشباب) لأندية (الفتاة والتطوع) من أجل دعم المرأة والعمل علي التمكين الإقتصادي لها، حيث تقوم بإعداد العديد من البرامج والفعاليات المتنوعة داخل مراكز الشباب ،وتوفير الورش التدريبية لتعزيز قدرات الفتيات ومهاراتهم لاقتحام سوق العمل الحر وتمكينهم إقتصاديا وتشجيعهم على المشروعات الصغيرة، كما تنظم العديد من المعارض داخل مراكز الشباب لعرض منتجات أندية الفتاة،إنطلاقا من أن توسيع الفرص الإقتصادية أمام المرأة أمرًا مهما لأنه عامل حاسم في تمكين المرأة، والأهم من مصطلح التمكين هو "تعزيز دور المرأة"، وذلك عن طريق إعطائها جميع الحقوق لجعلها منتجة في المجتمع سواء كانت عاملة أو ربة منزل لديها مشروعها الخاص في البيت.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات الدكتور علاء جاد وكيل الوزارة ، ومتابعة عادل فؤاد وكيل المديرية للشباب

نادي التطوع و الفتاة بالهدايا يختتم الورشة الحرفيه على أعمال "الريزين"

نادي التطوع و الفتاة بالهدايا يختتم الورشة الحرفيه على أعمال "الريزين"

نادي التطوع و الفتاة بالهدايا يختتم الورشة الحرفيه على أعمال "الريزين"